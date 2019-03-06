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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 01:56

6 Mart çekiliş sonuçları belli oldu!

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilen 'da heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Mart açıklandı. Şimdi birçok kişi bu haftanın kazanan numaralarını merak ediyor.

6 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı

çekiliş sonuçları insanlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilen Sayısal Loto'da meraklı bekleyiş sona erdi. , Milli Piyango İdaresi tarafından 21.45'te açıklandı. Şimdi birçok kişi bu haftanın kazanan numaralarını merak ediyor. İşte MPİ 6 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama...

6 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 6 - 10 - 20 - 22 - 30 - 48

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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