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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 01:57

işlemi nasıl yapılır? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Seçim günü sandık başına gidecek olan vatandaşlar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sorusuna yanıt arıyor. işlemiyle ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır?

31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir zaman kaldı. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar yerel seçimde sorusunun yanıtını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan sistemle nerede oy kullanacağınızı rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağım sorusuyla ilgili merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik. İşte işlemine dair merak edilen detaylar...

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşların seçim öncesinde nerede oy kullanacaklarını ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmeleri için internet üzerinden bir seçmen kaydı sorgulama hizmeti sunuyor. Vatandaşlar YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik No ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ile seçmen kayıtlarına ulaşabilecekler.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Aynı zamanda vatandaşlar YSK Seçmen Kaydı Sorgulama sisteminden hariç olarak e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kayıtlarını sorgulayabiliyorlar

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama sistemine ulaşmak ve seçmen kaydı sorgulamak için ilk olarak e-Devlet'e T.C. Kimlik No ve Şifre ile giriş yapılması gerekiyor.

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ NEDİR?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sadece yurt içinde ikamet eden ve yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir.

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