Her hafta çarşamba günü çekilen Şans Topu'nda sonuçlar merak ediliyordu. Şans Topu sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Şans Topu sonuçları 6 Mart Çarşamba günü noter huzurunda belli oldu. Şimdi birçok kişi 6 Mart Şans Topu sonuçları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 6 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi...

6 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 12 - 13 - 19 - 29 - 33 ve +14

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.