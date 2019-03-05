İnsan yaşamında önemli bir payı olan su, hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Susuz bir vücutta ilk belirti baş ağrısı ile ortaya çıkıyor. Günde bir bardak su içmek bile baş ağrısını azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Vücutta su eksikliği, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine neden oluyor. Düzenli su tüketimi ciltte erken yaşlanmayı ve kırışıklıkları önlüyor. Güçlü böbreklere sahip olmanın yolu da sudan geçiyor. Düzenli su içimi, böbreklerdeki toksinlerin atılmasını hızlandırıyor. İdrar yolu enfeksiyonunu önlüyor. Zinde bir vücut için günde en az iki litre su içmek gerekiyor.
- Yaşam
- 05.03.2019
- Gazete
Su gençleştirir
Günde en az iki litre su içmek, böbrekleri güçlendirir. Cildi gençleştirir. Yaşlanmayı geciktirir.
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