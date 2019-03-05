Adana Seyhan'da 15 yıldır market işleten 3 çocuk babası Serdar Binici (40), 21 Şubat akşamı marketinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen kişi, sırtına dokundu. Binici, arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin açılan kapağını fark etti. Anında eğilip ölümden döndü. Bir süre üzerindeki şoku atlatamayan Binici, "Kapak bana çarpmış olsaydı şimdi yaşamıyorum olabilirdim" dedi.
- Yaşam
- 05.03.2019
- Gazete
Hayati dokunuş
Bir kişi, Serdar Binici’nin son anda sırtına dokunup hayatını kurtardı.
- Herkes oraya akın etti!
- Bizimkiler hakkında şaşırtan detay! Meğer Cemil korktuğu için...
- Sokak ortasında 7 kurşunla vurdu!
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