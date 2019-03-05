Hayati dokunuş

Seyhan'da 15 yıldır market işleten 3 çocuk babası, 21 Şubat akşamı marketinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen kişi, sırtına dokundu. Binici, arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin açılan kapağını fark etti. Anında eğilip ölümden döndü. Bir süre üzerindeki şoku atlatamayan Binici, "Kapak bana çarpmış olsaydı şimdi yaşamıyorum olabilirdim" dedi.