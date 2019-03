Eleq ipucu sorusu için bekleyi şsona erdi. Her gün 20.00'de yapılan Eleq'in bugünkü ipucu sorusu için yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, bugün konumuz müzik. İstanbul Kanatlarımın Altında filminin müziklerini besteleyen piyanist kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 5 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (5 MART 2019)

Soru: İstanbul Kanatlarımın Altında filminin müziklerini besteleyen piyanist kimdir?

Cevap: TULUYHAN UĞURLU

TULUYHAN UĞURLU KİMDİR?

tuluyhan Uğurlu, 15 Kasım 1965 tarinide İstanbul'da dünyaya geldi. Yeteneği 4 yaşında keşfedildi ve aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne kabul edildi. 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar Sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müziği eğitimi yapmaya hak kazandı. Lise ve konservatuvarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi'nde tamamladı. Akademide master yaparken, sanat yaşamının en ciddi kararını vererek, klasiklere veda etti ve sadece kendi eserlerini seslendirmeye başladı.

1996'da Türkiye'de İstanbul Kanatlarımın Altında film müziği ile ünlendi. Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları için Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri, büyük depremin ardından Şehrin Gözyaşları isimli eserlerini besteledi ve bunları albüm haline getirdi. Çeşitli belgesel müzikleri de yazan sanatçı son piyano eserlerini Beyazıt'ta Zaman isimli albümde topladı. Aynı dönemde ilk senfonisi olan Senfoni Türk 'ü de tamamladı. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk Klasik müziğinde bir ilke imza attı.

Tuluyhan Uğurlu, 2003 yılından itibaren Klasik Müzik dünyasında yapılmamış bir ilke imzasını atarak, konserlerini konser salonlarının dışına taşıyarak, tarihi mekânlarda gerçekleştirmeye başladı.

Uğurlu 2006 yılında Dünya Başkenti İstanbul isimli bir albüm yaptı. Albümün tanıtım konserlerinde 250'nin üzerinde farklı mekânda sahneye çıktı. 2009'da Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASCAME'nin isteğiyle Akdeniz kültürünü desteklemek amacıyla Akdeniz isimli bir albüm yaptı.

Temmuz 2010'da çıkan ve İstanbul'un dününden çok bugününü ve yarınını anlatan Sonsuza Kadar İstanbul'un ardından 2017'de sevilen eserlerinden oluşan Best Of Tuluyhan 1, 2018'de ise Best Of Tuluyhan 2 satışa çıktı.