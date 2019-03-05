Hadi'de merakla beklenen ipucu sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusu Fizy'den geliyor. Hadi'de bu akşam 30 bin TL ödül dağıtılacak. Hadi'den yapılan açıklamaya göre ipucu sorusu, "Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" olarak belirlendi. İşte merakla araştırılan 5 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusu...

5 MART HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Şimdi birçok kişi 5 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusunu merak ediyor. İşte o sorunun yanıtı...

Soru: Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Cevap: Özgün - Aşık

ÖZGÜN - AŞIK ŞARKISININ SÖZLERİ

Doydun mu acılara?

Gel o zaman yanıma

Ne bekliyorsun daha

Allah Allah

Saralım yaraları

Geçelim oraları

O gece yarıları

Eyvah eyvah

Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da

Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha bir daha bir daha

Yaklaşanı yakarım

Doydun mu acılara?

Gel o zaman yanıma

Ne bekliyorsun daha

Allah Allah

Saralım yaraları

Geçelim oraları

O gece yarıları

Eyvah eyvah

Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da

Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha bir daha bir daha

Yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha bir daha bir daha

Yaklaşanı yakarım