Hadi'de merakla beklenen ipucu sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusu Fizy'den geliyor. Hadi'de bu akşam 30 bin TL ödül dağıtılacak. Hadi'den yapılan açıklamaya göre ipucu sorusu, "Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" olarak belirlendi. İşte merakla araştırılan 5 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusu...
5 MART HADİ İPUCU SORUSU
Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Şimdi birçok kişi 5 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusunu merak ediyor. İşte o sorunun yanıtı...
Soru: Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?
Cevap: Özgün - Aşık
ÖZGÜN - AŞIK ŞARKISININ SÖZLERİ
Doydun mu acılara?
Gel o zaman yanıma
Ne bekliyorsun daha
Allah Allah
Saralım yaraları
Geçelim oraları
O gece yarıları
Eyvah eyvah
Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da
Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım
Doydun mu acılara?
Gel o zaman yanıma
Ne bekliyorsun daha
Allah Allah
Saralım yaraları
Geçelim oraları
O gece yarıları
Eyvah eyvah
Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da
Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım
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