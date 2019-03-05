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  • 05.03.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 18:28

5 Mart 20.30 sorusu: Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de meraklı bekleyiş sona erdi. Hadi'den yapılan açıklamaya göre ipucu sorusu, "Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" olarak belirlendi. İşte 5 Mart 20.30 sorusu...

Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Hadi'de merakla beklenen ipucu sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusu Fizy'den geliyor. Hadi'de bu akşam 30 bin TL ödül dağıtılacak. Hadi'den yapılan açıklamaya göre ipucu sorusu, "Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" olarak belirlendi. İşte merakla araştırılan 5 Mart 20.30 sorusu...

5 MART HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Şimdi birçok kişi 5 Mart 20.30 nu merak ediyor. İşte o sorunun yanıtı...

Soru: Fizy Günün Listesi 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Cevap: Özgün - Aşık

ÖZGÜN - AŞIK ŞARKISININ SÖZLERİ

Doydun mu acılara?
Gel o zaman yanıma
Ne bekliyorsun daha

Allah Allah

Saralım yaraları
Geçelim oraları
O gece yarıları
Eyvah eyvah

Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da
Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?

Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım

Doydun mu acılara?
Gel o zaman yanıma
Ne bekliyorsun daha
Allah Allah

Saralım yaraları
Geçelim oraları
O gece yarıları
Eyvah eyvah

Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da
Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?

Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım

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