Kefir nedir? Kefirin faydaları nelerdir?

Keçi ya da inek sütü fark etmeksizin özel bir maya mantarı ile mayalanması sonucu kefir elde edilir. Kilo yapmayan kefir zayıflamak isteyenlerin de ara öğünleri arasında sıkça yer alıyor. İşte kefirin yapılışı ve faydalarına dair bilgiler…



KEFİR NASIL YAPILIR? KEFİR NASIL MAYALANIR?



Bir litre süt içine yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir kefir mayası eklenir. Bunu yaparken sütün ılık olmasına özel gösterilmelidir. 24 saat mayalanmasını bekledikten sonra yoğurt kıvamına gelen kefirin plastik bir süzgeç yardımıyla süzülmesi gerekir. Sadece bu kadar, daha sonrasında kefirinizi afiyetle tüketebilirsiniz.



KEFİN FAYDALARI NELERDİR?



-Probiyotik kaynağı olan kefir bağırsaklara dost bir besindir ve kabızlık üzerinde olumlu etkiye sahiptir.



-Sindirime yardımcı olan kefir, hazmı kolaylaştırır. Bu sayede şişkinlik sorunu yaşayanlar için de iyi gelir.



-Tok tutucu özelliği ile kilo vermek isteyenler için yardımcı bir besindir. Ayrıca kan şekerini de dengelediğinden abur cubur isteğini bastırır.





-Spor yapan kişilerin tüketilmesi için de önerilen kefir vücuda enerji sağlar. Yorgunluk ve halsizlik yaşayanların tercih etmesi gereken besinlerdendir.



-Bağışıklığı güçlendirmede etkisi büyük olan kefirin tüketilmesi vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı daha dayanıklı olunmasını sağlar.



-Bakterilere karşı savaş açan kefir mide ve bağırsak sorunlarına da iyi gelir.



-Çocuklarda kemiklerin sağlıklı gelişmesi için gerekli olan kalsiyum ve vitaminleri sağlar.



-Bağırsak sistemini düzenlediğinden kabızlık ya da ishal gibi durumlara karşı önleyicidir.



-Zihinsel faaliyetler ve görme yetileri üzerinde de olumlu etkileri vardır.



-Psikolojik olarak da faydalıdır, uykusuzluk ve depresyonun önüne geçer.



-Kanı temizler ve kansızlığa da iyi gelir.



-Kolesterolü dengeler ve yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için de iyi gelir.



KEFİRİN ZARARI VAR MIDIR?



Her şeyde olduğu gibi kefirin aşırı tüketilmesi de önerilmez. Özellikle şeker hastalarının kefir tüketiminden uzak durması gerekir. Süt ürünü olan kefirin taze tüketilmesine önem verilmesi, bozuk şüphesi durumunda kesinlikle içilmemesi gerekir.