Cemre düştü mü? Üçüncü cemre nereye ve ne zaman düşer?

Kültürümüzde baharın müjdecisi olarak bilinen cemre düşmesiyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İlk cemre havaya, ikinci cemre ise suya düştü. Şimdi birçok kişi üçüncü cemre ne zaman düşer sorusuna yanıt arıyor. Peki, üçüncü cemre nereye düşer? İşte cemre tarihleri...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Birincisi cemre 19-20 Şubat 2019 tarihlerinde havaya düşmüştü. İkinci cemre 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde suya düştü. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart 2019 tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Baharın başlangıcı olarak bilinen cemre, 7 gün arayla üç aşamada gerçekleşir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü toğrağa düşer.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.