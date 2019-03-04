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  • 04.03.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 19:52

... 'ndaki la ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

... 'un ilçesinde çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan la ilgili 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

gelişmesine ögre, 'un ilçesinde çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan la ilgili 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıkmıştı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken içeride mahsur kalanlar olduğu öğrenilmişti. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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