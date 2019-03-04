Son dakika gelişmesine ögre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıkmıştı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken içeride mahsur kalanlar olduğu öğrenilmişti. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.