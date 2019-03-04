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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 21:43

4 Mart sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama...

'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Birçok kişi tarafından merakla beklenen sonuçlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 4 Mart açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte sorgulama...

4 Mart On Numara sonuçları açıklandı

'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta pazartesi günleri çekilen On Numara'da sonuçlar merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından 4 Mart açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte sorgulama...

4 MART ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonucu: 1 - 9 - 10 - 13 - 14 - 20 - 24 - 27 - 28 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 - 63 - 70 - 72 - 73 - 75

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

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