Hadi ipucu sorusu 4 Mart 20.30: İşte güvenlik kameralarının tarihi hakkında merak edilenler...

Canlı bilgi yarışması Hadi'de birçok ipucu sorusunu merakla bekliyordu. Bu akşam 20.30'da başlayacak yarışma için ödül tutarı 30.000 TL olarak belirlendi. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Güvenlik kameralarının tarihi hakkında neler biliyoruz sevgili hadiciler?" ifadelerine yer verildi. Böylece 4 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusu belli oldu.

4 MART HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Güvenlik kameralarının tarihi hakkında neler biliyoruz?

GÜVENLİ KAMERALARININ TARİHİ HAKKINDA

Bilinen ilk cctv sistemi 1942 Nazi Almanyası'nda V-2 roketlerinin fırlatılışlarının izlenmesi amacı ile Siemens tarafından Peenemünde kuruluyor. Sistemin teknolojik dizaynı ve uygulaması Alman mühendis Walter Bruch tarafından koordine ediliyor.

ABD'de ilk ticari CCTV sistemi Vericon adı ile 1949'da piyasaya sunuluyor. Vericon hakkında fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, reklamlarında "hükümet iznine tabi değildir" ifadesi kullanıldığı biliniyor.

1949 – İngiliz yazar George Orwell'in 1949 yılında yayımlanan kült eseri "1984" elektronik gözetim konusunda insanlığın ufkunu açmıştır. "Büyük birader", "düşünce polisi" gibi futuristik kavramlar günümüzde büyük ölçüde gerçeğe dönüşmüştür. (Büyük birader: ulusal boyutta bir gözetim sistemini ifade eder. "Düşünce polisi" ise davranış analizi (behavioral analysis), öngörüsel analiz (predictive analysis) gibi güncel teknolojileri ifade ediyor.)

1960 – Nasa, analog kamera üzerinden elde ettiği sinyalleri dijitale çevirdi. Yine 1960'da Metropolitan Polis Departmanı Tayland Kraliyet Ailesi'nin Trafalgar Meydanı'nı ziyareti esnasında kalabalığı gözetlemek için ilk kez CCTV kullanmıştır. Aynı sene bu meydana iki kalıcı kamera yerleştirilmiştir.