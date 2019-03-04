Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu; zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, sabah saatlerinde Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Trakya'nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevrelerinde hafif kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.







MARMARA BÖLGESİ'NDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Az, zamanla parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İstanbul'da bugün havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

