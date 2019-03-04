Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.03.2019 07:12
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 07:12

Meteoroloji'den son dakika raporu | 5 Mart 'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika tahminleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, başta olmak üzere batı bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havalara bırakmıştı. Peki, bugün hava nasıl olacak? tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mart hava durumu tahminleri...

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu; zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, sabah saatlerinde Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Trakya'nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevrelerinde hafif kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA BÖLGESİ'NDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Az, zamanla parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

'da bugün havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 5 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar