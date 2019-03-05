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  • 05.03.2019 08:32
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 09:30

Gaziosmanpaşa'da korkutan patlama!

Gaziosmanpaşa'da 'ta bir binanın önünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Gaziosmanpaşa'da, bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde patlama meydana geldi. Patlamada, kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan (27) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemede, kağıt toplayıcısı Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada, salça kutusunda patlama meydana geldiği belirlendi.

Bomba uzmanlarının olay yerinde incelemesi sürüyor.

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