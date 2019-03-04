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  • 05.03.2019 06:58
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 06:58

Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu

Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Anne ve kızının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'da gece yarısı dehşet!

Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan evine gelen İsmail Soymaz, eşi kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi.

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