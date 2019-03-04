Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Anne ve kızının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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