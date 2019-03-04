Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu

Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan evine gelen İsmail Soymaz, eşi kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi.
Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan evine gelen İsmail Soymaz, eşi kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi.
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