25 Şubat 2000'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Mardin'de, son günlerde etkili olan aşırı yağıştan kaynaklı, 1850 yılında inşa edilen Hükümet Konağı'nın istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.
Mardin'de Hükümet konağının duvarı yıkılınca tarihi kalıntılar ortaya çıktı
Mardin'de aşırı yağışla birlikte bir bölümü yıkılan Hükümet Konağı'nın istinat duvarının arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edildiği tahmin edilen Muhammed El Gazi Mescidi'ne ait olduğu belirtilen kalıntılara rastlandı.
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