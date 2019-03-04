Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak. Şimdilerde birçok vatandaş başvurularla ilgili bilgi edinmek istiyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvuruları ne zaman bitiyor sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alımı başvuruları 25 Şubat 2019 tarihinde başladı. Başvurular, 13 Mart 2019 günü saat 23:59'da sona erecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 25 Şubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA

a. Adaylar Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notu) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılacaktır.

b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi "Sonuç Bilgileri" bölümü altında "sonuçlarım" kısmında ilan edilecektir.