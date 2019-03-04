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  • 04.03.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 12:44

'de ilginç olay! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor

İstanbul 'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede bir ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes "Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.

Hasköy'de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor. Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor.

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