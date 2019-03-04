Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yaırşması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz bağımlılıklarla mücadelesinde 99. yaşını kutlayan Yeşilay'dan geliyor! Yeşilay, pasif içicilik ve sigaranın zararları konusunda dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Sokaklarda göremeyeceğimiz şekilde giyinen kişiler, broşürler dağıtarak pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekmeye çalıştı. Peki bu kıyafet hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?" denildi. İşte 4 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (4 MART 2019)

Soru: Yeşilay'ın sigaranın zararlarına dikkat çekmek için başlattığı kampanyanın kıyafeti nedir?

Cevap: ASTRONOT

YEŞİLAY 99 YAŞINDA

Alkolle mücadele amacıyla 5 Mart 1920 yılında Hilal-i Ahdar adıyla kurulan; ilerleyen zamanlarda bu mücadele alanına sigara, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığını ekleyen Yeşilay, asırlık geçmişinden güç alarak toplum sağlığı için sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeşilay, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftasını vesile kılarak toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor. Yeşilay Haftası bu yıl "Yeşilaycı olmak için Bir Nedenim Var!" konseptiyle kutlanıyor.