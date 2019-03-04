Motosikletli kurye, döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi.
KURYE YARALANDI
Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor.
İşte olay yerinden ilk kareler:
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