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  • 04.03.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 13:43

'nda 300 bin dolarlık gasp

İstanbul 'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.

Motosikletli kurye, döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi.

KURYE YARALANDI
Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor.

İşte olay yerinden ilk kareler:



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