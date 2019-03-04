Hangi göğüs ağrısı kalp krizi habercisi?

Göğüs ağrısı her zaman basit bir ağrı olmayabilir. Belli başlı bazı belirtiler varsa, kişinin geçmişteki ve şimdiki sağlık durumu, geçirdiği hastalıklar gibi sebeplerle göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiği durumlar da olabilir. İşte kalp krizi riski taşıyan göğüs ağrısı durumları…



GÖĞÜS AĞRISI HANGİ DURUMLARDA DİKKATE ALINMALIDIR?



-Sigara ve alkol tüketimi fazla olan kişilerin göğüs ağrısı yaşaması durumunda önemsenmesi gereken anlardan biridir. Sigara ve alkol gibi zararlıların kalp krizini tetikleyen etkileri vardır.



-Kalp krizi belirtisinin yaşandığı ağrıda göğse büyük bir yük oturmuş hissi vardır.



-Sürekli devam eden bir ağrının söz konusu olması gerekir. Sadece hareket edildiğinde ya da nefes alındığında yaşanan bir ağrı değildir.





-Kalp krizi belirtisi olan bir ağrı batma hissi yaratmaz. Ayrıca bu ağrı sol kola, boyuna hatta karın bölgesine bile yansıyabilir.



-Göğüs ağrısıyla birlikte terleme, baş dönmesi ve mide bulantısı da ekleniyorsa kalp krizi olasılığından söz edilebilir.



-Mevcut bir kalp hastalığı olan ya da daha önce kalp rahatsızlığı/kalp krizi geçirmiş birinin göğüs ağrısını hafife almaması son derece çok önemlidir.



-Sadece göğüs ağrısı yaşayan kişinin değil ailesinde de kalp hastalığı ya da kalp krizi geçmişi olanların göğüs ağrısını hafife almaması gerekir.



Göğüs ağrısı hafife alınmamalı ve erken müdahale edilmelidir. Yukarıda belirttiğimiz durumlar söz konusuysa ve göğüs ağrısı ile karşılaşılıyorsa mutlaka zaman kaybetmeden en yakın hastaneye gidilmelidir. Gerekli testler ve tetkikler yapıldıktan sonra göğüs ağrısının kalp krizi belirtisi olup olmadığı netleşir. Çıkan sonuca göre en doğru tedavi uygulanacaktır.