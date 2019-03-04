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  • 04.03.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 18:34

satıcıları yakalandı

'nin Çayırova ilçesinde, boş bir araziye yu saklayan kişiler, bir vatandaşın o anları cep telefonuyla kaydetmesi sayesinde polis tarafından yakalandı. Polis yaklaşık 2 kilo esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Utanmazlar! Tam taşların arasına saklarken...

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Cihan Sokak'ta boş bir araziye farklı araçlarla gelip taşların arasına bir şey saklandığını gören kişi, cep telefonunun kamerası ile yaşananları görüntüledi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ VE...
Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis ekibi görüntüleri inceleyerek, taşların arasına konulan 2 kilo esrar ve hapları buldu.

Polis, sakladıkları uyuşturucuyu almaya gelenleri yakaladı. U.Ö., M.S. ve A.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadelerinde, uyuşturucu ile yakalanmamak için bu şekilde tedbir aldıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen U.Ö. ve M.S. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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