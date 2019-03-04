Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, bugünün eleq ipucu konusu genel kültür. Çevirmeni Sibel Alaş olan, konusu kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda geçen kitap serisinin adı nedir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 4 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (4 MART 2019)

Soru: Kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda geçen kitap serisinin adı nedir?

Cevap: TAHT OYUNLARI

TAHT OYUNLARI HAKKINDA

Yazların on yıllar, kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda, dehşetli ve soğuk zamanlar yaklaşmaktadır. Kışyarı'nın kuzeyindeki buzul topraklarda, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ötesinde tehditkâr doğaüstü güçler toplanmaktadır. Savaşın tam ortasında, doğdukları topraklar kadar sert, boyun eğmez Starklar vardır. Acımasız soğuğun hüküm sürdüğü kuzeyden, uzak güneydeki sıcak zevk yurduna uzanan, leydiler, lordlar, savaşçılar, büyücüler ve katillerle dolu öykü, korkunç kehanetlerin işaret ettiği bir devirde başlamaktadır. Komplo, trajedi, ihanet, zafer ve dehşet dolu olayların ortasında Starklar'ın, dostlarının ve düşmanlarının kaderi bıçak sırtındadır. Hedef, en ölümcül savaş olan taht oyununda muzaffer olmaktır.

George R. R. Martin türünün sınırlarını zorladığı Taht Oyunları ile bir şaheser ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarını kesinlikle memnun edecek epik serinin ilk cildi gizem, entrika, aşk ve macera dolu sayfalarıyla büyülüyor.