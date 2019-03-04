Cucamelon nedir? Meksika karpuzunun faydaları nelerdir?

Cucamelon meyvesini görenler şaşıyor. Görünüşü karpuz gibi dursa da küçük olması üzümü de andırıyor. Tadı ise çok daha farklı, ekşi ve salatalığınkine benzer bir tada sahip. İşte cucamelon (Meksika karpuzu) hakkında merak edilenler…



CUCAMELON (MEKSİKA KARPUZU) FAYDALARI NELERDİR?



Cucamelon tohumunun ekilmesiyle hızlıca meyve vermeye başlayacaktır. Salatalığınkine benzer bir yetiştirme yapılır. Kuraklığa dayanıklı olan Meksika karpuzu ılıman iklimi sevdiğinden ülkemizde de kolayca yetiştirilebilir.

-İştahı açan bir özelliği bulunduğundan özellikle iştah problemi olan çocukların tüketmesi faydalı olacaktır.



-Sindirim ve hazımsızlık problemleri yaşayanlar için ideal bir besindir. Düzenli aralıklarla tüketilmesi sorunu çözmeye yardımcıdır.



-Kalorisi ve yağ oranı oldukça az olan cucamelon diyet listelerinde yer alabilir. Hem fayda sağlaması hem de kilo yapmaması açısından diyet yapanların ara öğünlerini süsleyebilir.





-Antioksidan açısından zengin olan Meksika karpuzunun tüketilmesi kanın temizlenmesine yardımcı olurken vücuttaki toksinlerin de atılmasını sağlar.



-Kalp krizi ve felç riski taşıyanlar için faydalı bir besin kaynağıdır. Ayrıca kansere karşı da savaşan meyvelerden biridir.



-Tüketimi salatalığa benzer. İster turşusunu yapın isterseniz de salatalarınıza ekleyin ve çiğ olarak tüketin. Beslenme rutininize ekleyeceğiniz cucamelon ile sağlığınız için çok faydalı bir adım atabilirsiniz.