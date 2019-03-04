Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ikincisi de 27 Şubat'ta suya düştü. Son cemrenin toprağa düşecek olması ile birlikte havaların ısınacağına inanılan cemre düşme olayı ne zaman gerçekleşecek? Üçüncü ve son cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte detaylar...

ÜÇÜNCÜ CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK?

Arap kültüründe geçmişi bin 500 yıl öncesine dayanan ve Türk kültürüne de buradan girerek yüzlerce yıldır takip edilen "cemre"nin üçüncüsü 5-6 Mart 2019 tarihlerinde toprağa düşecek.

BAHAR BAYRAMI NEVRUZUN YAKLAŞTIĞINA İŞARET EDİYOR

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.