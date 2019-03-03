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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 01:53

Üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de meraklı bekleyiş sona erdi. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla beklenen 3 Mart nun yanıtı...

Üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir?

Hadi bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Canlı bilgi yarışmasının takipçileri merakla 3 Mart ile ilgili araştırma yapıyor. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan nun yanıtı...

3 MART HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe desek? Ne olduğunu biliyor musunuz?"

Cevap: BRAİLLE ALFABESİ

BRAİLLE ALFABESİ HAKKINDA

Braille yazım sistemi, karakterleri dünyada ilk kez ikili şema ile gösteren yazı sistemidir. Ana dili Fransızca olan Braille'in Fransızca'daki aksan harflerini göstermekte kullandığı gibi, Braille yazı sisteminde, örneğin Türkçe için Ö, Ü, Ğ, Ç, Ş seslerini göstermek için de yeni semboller oluşturulur. Bunun haricinde kullananlarına sadece 64 mümkün seçenek sunan yazım sistemi, matematik ve müzik sembolleri içinde tasarlanan işaretleri kapsayabilir. Ayrıca, öğrenenlere daha hızlı okuma teknikleri de öğretilir.

Türk , Türkiye Türkçesinin yazımında kullanılan Braille alfabesidir. Bu Braille alfabesi, uluslararası kullanımı takip etmektedir. ünlüler içinde /ö/, /ü/ sesleri, Fransız/Alman formuna, Ünsüzlerden /ç/, /ğ/, /ş/ ise İngilizce "ch, gh, sh" formlarına yakın bir forma sahiptir. Bunların dışında, /ı/ ünlüsü, "i"nin aşağı kaydırılması ile gösterilir.

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