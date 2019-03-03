Üç ayların başlamasının ilk habercisi olarak görülen Regaib Kandili'ne sayılı günler kaldı. Mart ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar 2019 Regaib Kandili ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Regaib Kandili hangi güne denk geliyor sorusu merak edilen soruların başında geliyor. Regaib Kandili'ne dair merak edilen detayları sizin için derledik.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2019 yılında Regaib Kandili, 7 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı 8 Mart Cuma günü başlayacak.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Arapça "Reğa-be" kelimesinden gelmektedir. Kelime anlamı olarak onu elde etmek, ona karşı meyletmek, çaba harcamak, arzulamak, bir şeyi istemek gibi anlamlara gelmektedir. Reğabe kelimesinden türeyen Reğib kelimesi ise; arzulanan, kendisine rağbet edilen, talep edilen şey anlamına gelir. Regaib ise kelime anlamı olarak; değerli, kıymetli, ihsan, nefis, çokça rağbet edilen" gibi manalara gelir.

Regaib Kandili doğrudan Kur'an kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.

REGAİB NE DEMEK?

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaib gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

2019 YILI KANDİL GÜNLERİ

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.