Topukladılar!

Antalya'da bu kez topuk sesi yankılandı! Bu yıl 8'incisi düzenlenen Runatolia Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar, 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabılarıyla yarıştı. 100 metre boyunca düşmeden koşarak rakiplerini geçmeye çalışan kadınların azmi, takdir topladı. 16 kadının ter döktüğü yarışı Berfin Boduç kazandı. Elif Polat ikinci olurken, Duygu Ekinci ise üçüncülüğü sırtladı. Yarış sonunda birinci 2 bin TL, ikinci bin 500 TL ve üçüncü ise bin TL ödül aldı.
Yarışmanın birincisi Berfin Boduç, 2 bin lira ödül kazandı.
Yarışmanın birincisi Berfin Boduç, 2 bin lira ödül kazandı.
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