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hayatı tehdit ediyor! Sağlıksız bağırsak obezitenin en büyük nedeni...

Modern çağın salgını , hayatı tehdit ediyor. Dr. , sağlıksız bağırsakların bu hastalığın en büyük nedeni olduğunu söylüyor...



ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, obezitenin sağlıksız bağırsaklardan kaynaklandığını açıklıyor. Şu bilgileri veriyor: Modern çağın getirdiği hastalıklardan obezite, bir salgın gibi yayılıyor. Beden Kitle İndeksi 25-29 arasında olanlar aşırı kilolu, 30'un üzerinde olanlar ise 'obez' olarak adlandırılıyor.

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