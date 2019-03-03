



ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, obezitenin sağlıksız bağırsaklardan kaynaklandığını açıklıyor. Şu bilgileri veriyor: Modern çağın getirdiği hastalıklardan obezite, bir salgın gibi yayılıyor. Beden Kitle İndeksi 25-29 arasında olanlar aşırı kilolu, 30'un üzerinde olanlar ise 'obez' olarak adlandırılıyor.