Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’na eksik oyuncu nedeniyle giren, ilk kadın voleybolcu olan kişi kimdir?

Eleq'te birçok kişi büyük bir merakla ipucu sorusunun yayınlanmasını bekliyordu. Eleq'te meraklı bekleyiş son buldu. Canlı bilgi yarışması Eleq'te heyecanlı bekleyiş son buldu. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na eksik oyuncu nedeniyle giren, böylece ilk kadın voleybolcu olan kişi kimdir biliyor musunuz? Bu kişi Türkiye'nin ilk kadın mühendisi de oluyor, hatırladınız mı?" ifadelerine yer verildi. İşte 3 Mart Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

3 MART ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: "Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na eksik oyuncu nedeniyle giren, böylece ilk kadın voleybolcu olan kişi kimdir biliyor musunuz? Bu kişi Türkiye'nin ilk kadın mühendisi de oluyor, hatırladınız mı?"

Cevap: SABİHA RIFAT GÜRAYMAN

SABİHA RIFAT GÜRAYMAN KİMDİR?

Sabiha Rıfat Gürayman 1910'da o zamanlar Osmanlı Devleti'ne bağlı Manastır 'da doğdu. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisidir. Anıtkabir'in inşaatında 10 yıl boyunca başmühendis olarak görev yapmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk kadın voleybolcusudur.



1910 yılında Manastır'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Beşiktaş Esma Sultan İlkokulu'nda okudu. 1925'te Nişantaşı Kız Ortaokulu'nu bitirdi; ardından İstanbul Kız Lisesi'ne devam etti.

1927'de Yüksek Mühendis Mektebi'ne (bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi) girdi. O yıl ilk defa kız öğrenci alan okulun ilk kız öğrencisi idi. 1933 yılında bir diğer kız öğrenci olan Melek Hanım (Erbil) ile birlikte okuldan mezun oldu ve Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi unvanını aldı.

Üniversite yıllarında voleybol sporu ile ilgilenen Sabiha Rıfat Hanım, Fenerbahçe erkek voleybol takımının kaptanlığını üstlendi

Çalışma hayatına Ankara Bayındırlık Müdürlüğü'nde başladı, daha sonra Bayındırlık Bakanlığı'na geçti. Ülkenin değişik yerlerinde birçok okul, hükümet konağı ve resmi binanın yapımında görev aldı. Anıtkabir ve TBMM inşaatlarında 10 yıl çalıştı. İnşaatı sırasında başmühendisliğini yaptığı Anıtkabir'in Hürriyet Kulesi'nde bir fotoğrafı sergilenmektedir. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kemer Köprüsü'nün inşaatında çalışması nedeniyle köprü yöre halkı nedeniyle "Kız Köprüsü" olarak isimlendirildi.

1963 yılında emekli olan Gürayman, 1993'te eşini kaybettikten sonra İzmir'e yerleşti. 4 Ocak 2003 tarihinde hayatını kaybeden Gürayman, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.