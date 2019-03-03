2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi!

Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar internette kandil ve bayram tarihleriyle ilgili araştırma yapıyor. 2019 Kurban Bayramı ne zaman sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Regaib Kandili, 7 Mart Perşembe akşamı idrak edilecek. Mübarek üç aylar ise 8 Mart Cuma günü başlayacak. Herkes tarafından merak edilen kandil ve bayram tarihlerini sizin için derledik.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefesi 10 Ağustos tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos Pazar günü başlayacak, 15 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

KURBAN KESMEK KİMLERE FARZDIR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir.

Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir. Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir.