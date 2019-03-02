‘Dahi üçüzler’ tıp fakültesini kazandı...

Ankara'da banka müdürü Nuray Bostan ve akademisyen Hidayet Bostan'ın üçüz çocukları Sılay, Sıdal ve Sıralp (20), 2016 yılında girdikleri üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı. Üçüzlerden Sılay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Sıdal ve Sıralp ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Çevrelerinde 'dahi üçüzler' olarak bilinen Bostan kardeşler, üniversiteyi iyi dereceyle bitirip, ileride hastane açmak istediklerini anlattı.
- Yaşam
- 02.03.2019
- Gazete
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