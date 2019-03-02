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‘Dahi üçüzler’ tıp fakültesini kazandı...

, Sıdal ve Sıralp, tıp fakültesini kazandı. Başarılı kardeşler ‘Dahi üçüzler’ olarak anıldı.

Tıpa'tıp' üçüzler
Ankara'da banka müdürü Nuray Bostan ve akademisyen Hidayet Bostan'ın üçüz çocukları Sılay, Sıdal ve Sıralp (20), 2016 yılında girdikleri üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı. Üçüzlerden Sılay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Sıdal ve Sıralp ise Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Çevrelerinde 'dahi üçüzler' olarak bilinen Bostan kardeşler, üniversiteyi iyi dereceyle bitirip, ileride hastane açmak istediklerini anlattı.

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