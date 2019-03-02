Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.03.2019 07:47
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 07:47

'da silahlı kavga: 2 yaralı

'da hurdacılık yapan bir kişi, 2 akrabasını pompalı tüfekle yaraladı. Polis ekipleri, şüpheli Yıldırım E'yi kısa sürede olay yerine yakın bir dükkanda saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.



Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan Yıldırım E, (31) amcasının oğulları İsa E. (35) ve Bayram E. (26) ile iş yüzünden tartıştı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBursa'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar