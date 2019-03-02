Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan Yıldırım E, (31) amcasının oğulları İsa E. (35) ve Bayram E. (26) ile iş yüzünden tartıştı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.
Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı
Bursa'da hurdacılık yapan bir kişi, 2 akrabasını pompalı tüfekle yaraladı. Polis ekipleri, şüpheli Yıldırım E'yi kısa sürede olay yerine yakın bir dükkanda saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
- "Eşeğimin yakıtı yok. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim"
- Grup Teorisi üzerine çalışan Fransız matematikçi kimdir?
- Gebze - Halkalı Marmaray Banliyö Hattı ne zaman açılıyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.