Geçtiğimiz hafta, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı yerini yağışlı, sisli ve soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; Genellikle kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda bu gece(Pazar) ve yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği bekleniyor.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; Genellikle kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda bu gece(Pazar) ve yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği bekleniyor.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu.
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