



Ezberleri bozan Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, söylemleriyle araştırmaları alt üst etti. Güçlü bir beyin için güçlü bağırsaklara sahip olmak gerektiğini anlattı. İlaçlarla 'iyileşmeyen', yalnızca ilerlemesi durdurulabilen Alzheimer'dan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Şu bilgileri paylaştı: Beslenme, hastalık riskinde ve hastalığın ilerlemesinde önemli rol üstlenir. Konu Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar olunca doktorlar, "Kesin tedavisi yok, yalnızca hastalığı yavaşlatabiliriz" der. Bilimsel binlerce araştırmaya ve çalışmaya rağmen bulaşıcı hastalıkları iyileştirmeyi başaran tıp, ne yazık ki nörolojik hastalıklar konusunda ilerleme kaydedemiyor. İnsan ömrünün uzamasını da dikkate alırsak, artık belli bir yaşın üzerindeki insanlar hayatlarını ilaçlara bağımlı olarak geçiyor. Bu hastalıkların temeli ise anne karnında atılıyor. Bunu, ergenlik ve gençlik dönemindeki beslenme alışkanlıkları takip ediyor. Alzheimer hastalığını ele alırsak, durum hiç de parlak değil. Bu hastalık oldukça masraflı. Hatta yıllık maliyeti, neredeyse 200 milyar doları buluyor. Hastalık yüzünden hayatları uzun süre bozulan ailelerde ruhsal sıkıntılar bile başlıyor.