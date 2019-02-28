Zerdeçal günümüzde birçok hastalığın tedavisinde önleyici olarak kullanılmaktadır. Cilt güzelliği için de önerilen zerdeçalın faydaları araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kış aylarında özellikle nezle, grip ve soğuk algınlığına iyi gelen zerdeçalın faydaları insanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, zerdeçal nerelerde kullanılır? Zerdeçalla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

ZERDEÇAL'IN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçalın faydaları çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı bir önleyici görevi gören zerdeçal, sıkça tercih edilen baharatların başında geliyor. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

* Zerdaçal karaciğer yağlanmasına iyi gelmesiyle bilinmektedir. Aynı zamanda toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

* Kış aylarında nezle, soğuk algınlığı ve grip hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

* Solunum yollarındaki rahatsızlıklara iyi gelir.

* Hafızanın güçlendirilmesi konusunda son derece etkilidir.

* Vücutta oluşan iltihapların giderilmesini sağlar.

* Zerdeçal kemik erimesinin durdurulmasına da fayda sağlar.

* Kan şekerini düzenli bir seviyede tutmaya yardımcı olur.

* Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.

* Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmede son derecede faydalıdır.

* Midenin asit oranını dengelemesiyle bilinmektedir.

* Midenin hazmını kolaylaştırır.

* Solunum yolu rahatsızlıklarının düzeltilmesine yardımcı olur.

ZERDEÇAL NERELERDE TÜKETİLİR?

12 grama kadar günde zerdeçal tüketiminde bir sakınca olmadığı bilinmektedir. Çünkü zerdeçal fazla tüketildiğinde bazı insanlarda çeşitli hazımsızlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sebeple günde 12 grama kadar kullanmak faydalı olacaktır.

Zerdeçal yemekten tutun da salatalara kadar kullanılan bir baharat türüdür. Et, pirinç ve makarna soslarında kullanılarak yemeğe lezzet vermesiyle bilinmektedir. En iyi kullanım şekli olarak baharatlarla karıştırılıp yemeğin suyuna atması tavsiye edilmektedir. Direk olarak yağın içine atılmamalıdır.

Zerdeçal yağlı yumurtada da kullanılmaktadır. Yaptığınız yumurtanın üzerine biraz zerdeçal ekleyerek yumurtanıza ufak bir tat verebilirsiniz.

Zerdeçal çay yapımında da kullanılmaktadır. Zerdeçal çayının tarifini aşağıda sizin için detaylı bir şekilde anlattık. Aynı zamanda birer kaşık bal ve zencefille karıştıldığında balgam sökücü özelliği de bulunmaktadır.

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zerdeçal çayı malzemeleri arasında 4 bardak su, 1 çay kaşığı zerdeçal, limon suyu, bal ve zencefil yer alıyor. Bütün malzemeleri ayarladıktan sonra su ve zerdeçalı bir cezveye koyup kaynamaya bırakın. Kaynama işlemini gerçekleştirdikten sonra kaynayan sıvıyı süzün. Kaynayan suyun içine limon suyu, bal ve toz haline getirilmiş zencefili koyun. İşte, zerdaçal çayınız hazır!