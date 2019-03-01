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  • 01.03.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 09:15

En güzel ve anlamlı ! 1 Mart 2019 resimli ve

Müslüman alemi 2019 yılının Mart ayındaki ilk Cuma’sına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu Cuma günü Üç Aylar öncesindeki son Cuma özelliği de taşıyor. En güzel ve anlamlı nı sizler için derledik, böylece sevdiklerinize göndererek bu özel günü onlara da hatırlatabilir, onları mutlu edebilirsiniz.

İslam dünyasında yeri büyük olan Cuma gününe özel resimli ve resimsiz en anlamlı Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Bugün yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Haberimizdeki Cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek iyilik yapmaya başlayabilirsiniz.

RESİMLİ VE RESİMSİZ 2019 CUMA MESAJLARI!

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