İslam dünyasında yeri büyük olan Cuma gününe özel resimli ve resimsiz en anlamlı Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Bugün yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Haberimizdeki Cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek iyilik yapmaya başlayabilirsiniz.

RESİMLİ VE RESİMSİZ 2019 CUMA MESAJLARI!