İstanbul, Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemeler göre 9 kişi yaralandı.
BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ
Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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