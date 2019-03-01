İstanbul, Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemeler göre 9 kişi yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.