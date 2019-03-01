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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 09:29

'da servis midibüsü devrildi

otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi

, otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemeler göre 9 kişi yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ
Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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