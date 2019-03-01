KOÇ:

Kariyer konularındaki şansınızı aşk hayatınıza da yansıtabilmenizin tek yolu bunu gerçekten istiyor olmanız olacaktır. Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Yapacağınız anlaşmalar da, şartlar sizden yana olacak. Fırsatları doğru kullanmalısınız. İş rutininde liderlik vasfınla farkında olmadan baskıcı davranışlar sergileyebilirsin. Bugün sabırsızlığın zirvede.