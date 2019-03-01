Cuma saati... İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı farz namazlardan olup, cuma günü öğle vakti cemaat ile birlikte kılınmaktadır. 2019 Mart ayının ilk cuması için camiler hazırlandı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görülüyor. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere il il cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşe 1 Mart 2019 cuma namazı vakti...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (1 MART 2019)

1 Mart İstanbul cuma saati: 13.22

1 Mart Ankara cuma saati: 13.06

1 Mart İzmir cuma saati: 13.29

İL ÖĞLE ADANA 12:56 ADIYAMAN 12:44 AFYONKARAHİSAR 13:15 AĞRI 12:25 AMASYA 12:54 ANKARA 13:06 ANTALYA 13:15 ARTVİN 12:30 AYDIN 13:26 BALIKESİR 13:26 BİLECİK 13:18 BİNGÖL 12:36 BİTLİS 12:29 BOLU 13:11 BURDUR 13:16 BURSA 13:21 ÇANAKKALE 13:32 ÇANKIRI 13:03 ÇORUM 12:58 DENİZLİ 13:21 DİYARBAKIR 12:37 EDİRNE 13:31 ELAZIĞ 12:41 ERZİNCAN 12:40 ERZURUM 12:32 ESKİŞEHİR 13:15 GAZİANTEP 12:48 GİRESUN 12:44 GÜMÜŞHANE 12:40 HAKKARİ 12:23 HATAY 12:53 ISPARTA 13:15 MERSİN 12:59 İSTANBUL 13:22 İZMİR 13:29 KARS 12:25 KASTAMONU 13:02 KAYSERİ 12:56 KIRKLARELİ 13:29 KIRŞEHİR 13:01 KOCAELİ 13:18 KONYA 13:08 KÜTAHYA 13:18 MALATYA 12:44 MANİSA 13:28 KAHRAMANMARAŞ 12:50 MARDİN 12:35 MUĞLA 13:24 MUŞ 12:32 NEVŞEHİR 12:59 NİĞDE 12:59 ORDU 12:46 RİZE 12:35 SAKARYA 13:16 SAMSUN 12:52 SİİRT 12:30 SİNOP 12:57 SİVAS 12:49 TEKİRDAĞ 13:27 TOKAT 12:51 TRABZON 12:39 TUNCELİ 12:39 ŞANLIURFA 12:42 UŞAK 13:20 VAN 12:24 YOZGAT 12:58 ZONGULDAK 13:10 AKSARAY 13:01 BAYBURT 12:37 KARAMAN 13:05 KIRIKKALE 13:03 BATMAN 12:33 ŞIRNAK 12:28 BARTIN 13:08 ARDAHAN 12:27 IĞDIR 12:21 YALOVA 13:20 KARABÜK 13:07 KİLİS 12:49 OSMANİYE 12:52 DÜZCE 13:13

1 MART 2019 CUMA HUTBESİ

BEREKET MEVSİMİ: ÜÇ AYLAR

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç ayların eşiğindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah'a hamd ü senâlar olsun. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize salât ve selam olsun.

Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resûlü (s.a.s), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır."



Kıymetli Müminler!

Üç aylar, ilâhî rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız.



Değerli Müslümanlar!

Önümüzdeki hafta Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece feyz ve bereketle dolu Regâib gecesidir. Regâib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regâib gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur'an ayı Ramazan'ın habercisidir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk'a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır.

Muhterem Müminler!

Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin tamamından haberdardır." Bu ilâhî hitaba uygun olarak her mümin, rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile aramalıdır. İyiliğin yolları pek çoktur. Bazen yolunu şaşıran birine yol göstermektir iyilik. Bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır. İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik değildir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), "Her iyilik sadakadır" buyurarak nice infak çeşidine işaret etmiştir. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, hastalığına çare olmak da bir infaktır. Dünyevî hiçbir karşılık beklemeden, hastalarımıza umut ışığı olmak, organ, ilik ve kök hücre bağışında bulunmak ne asil bir davranıştır! Şüphesiz dinî ve insanî sorumluluğumuzun gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mağfiret iklimi olan üç aylarda Rabbimizin rızasını bize kazandıracak en önemli amellerdendir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de "Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" buyurur.

Muhterem Müslümanlar!

Üç aylar, müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevlâ'ya olsun.

Bu vesile ile necip milletimizin ve bütün İslam âleminin Regâib Kandili'ni tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.