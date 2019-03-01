Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan yumurtanın kabuğunun kalsiyum deposu olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, "Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın ve günde bir çay kaşığı yumurta kabuğu yiyin." diyor. Peki yumurta kabuğu nasıl yenir? İşte yanıtı...
Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan yumurtanın kabuğunun kalsiyum deposu olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, "Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın ve günde bir çay kaşığı yumurta kabuğu yiyin." diyor. Peki yumurta kabuğu nasıl yenir? İşte yanıtı...
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