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  • 01.03.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 11:33

Yumurtanın kabuğu kalsiyum deposu! Peki nasıl yenir? İşte tarifi

Yumurta ile ilgili çalışmalar bitmek bilmediği gibi yeni tartışmalar da ekleniyor. Yumurta yemeli mi yememeli mi? Yumurtanın sarısı mı daha faydalı beyazı mı? sorularına şimdi de yumurtanın kabuğu tartışması eklendi. Peki nasıl yenir? İşte tüm merak edilenler...

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan yumurtanın kabuğunun kalsiyum deposu olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, "Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın ve günde bir çay kaşığı yumurta kabuğu yiyin." diyor. Peki yumurta kabuğu nasıl yenir? İşte yanıtı...

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