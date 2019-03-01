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  • 01.03.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 11:42

'de anaokulunda skandal! Öğretmen yaramazlık yapan öğrencileri karanlık odaya kapatmış

'da özel bir okulda minik öğrencilere uygulanan ceza yöntemi "pes" dedirtti. Öğretmenin, yaramazlık yapan öğrencileri karanlık odaya kapattığı ortaya çıktı. Veliler, okul yönetimi ve öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

'daki anaokulunda yaşanan olay şok etti. Olay anaokulunda bir öğrencinin doğum günü için bulunan bir velinin, yaşananları kameraya kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen T.K., arkadaşlarıyla şakalaşan 4 yaşındaki B.A.'yı kucağına alıp karanlık odaya kapattı.

OLAYA ŞAHİT OLAN VELİ ÇOCUĞUNU OKULDAN ALDI
Bu anlara şahit olan veli, karanlık odaya kapatılan küçük çocuğun ailesine haber verdi. Daha sonra kendi çocuğunu da okuldan alarak, okul yönetimi ve öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun karanlık odaya kapatıldığını öğrendikten sonra okula koşan anne Özlem A., "Bu kadar sorumsuzluk olamaz. Hem yönetim hem öğretmenler suçlu" dedi. Sabah

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