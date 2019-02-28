Van, Bitlis ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart'ta Van, Bitlis ve Hakkari'de okullar tatil olacak mı?

Türkiye'nin belirli bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için vatandaşları uyardı. Meteoroloji, zirai don, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hususlarında bazı tahminlerini paylaştı. Kar yağışının bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle Van, Bitlis ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi sorusuna birçok öğrenci ve veli yanıt arıyor. İşte 1 Mart'ta Van, Bitlis ve Hakkari'de okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

VAN, BİTLİS VE HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zirai don, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Şimdi Van, Bitlis ve Hakkari'de yaşayan öğrenci ve veliler kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Henüz üç ilin valiliğinden de kar tatili olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

ÇALDIRAN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar yarın (1 Mart 2019 Cuma) için tatil edildi.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Hava durumu dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), zirai don, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hususlarında bazı tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarının özellikle iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını vurgulayan MGM, diğer yerlerin ise mevsim normallerinde seyredeceğini tahminlerine ekledi.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN SON DEĞERLENDİRMESİ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın kuzeydoğu kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak'ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.