AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda, Avrupa Birliğinin Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne 275 milyon euroluk hibe sağlamasına ilişkin finansman anlaşması imzalandı.



AB ÜLKELERİNE HIZLI TRENLE BAĞLANILACAK

Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluştuğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon avro IPA fonu kullanılacak olup, 76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğünce milli bütçe imkanlarıyla inşa edilecektir. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızda, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır. Böylece; İstanbul'dan başlayıp Bulgaristan sınırında son bulan güzergahıyla Halkalı-Kapıkule projesi, ülkemizin AB ülkelerine yüksek standartlı bir demiryolu ile doğrudan bağlantısı sağlamış olacaktır."

BAKAN TARİH VERDİ

Turhan, projenin yapım ve müşavirlik işlerine ait ihale süreçlerinde son aşamaya gelindiğini belirterek, ihalelerin mart ayı içerisinde sonuçlandırılması ve nisanda hem yapım hem de müşavirlik işine ait sözleşmelerin imzalanarak işe başlanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Hattın finansmanının AB ile Türkiye tarafından ortak sağlanmasına ilişkin bugün imzalanan ikili anlaşma üzerine uzun süredir çalıştıklarını dile getiren Turhan, projeye büyük emek verdiklerini vurguladı.

Turhan, ikili anlaşma imzalanması aşamasına gelmesinde emeği geçenlere ve Bulc'a teşekkür etti.

AB YATIRIM PROJESİ

AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ise, destek verdikleri projeler arasında en yüksek bütçeli işin Halkalı-Kapıkule projesi olduğunu söyledi.

Öte yandan, AB Türkiye Delegasyonu'nun internet sitesindeki duyuruya göre, İstanbul'u Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak proje için yapılacak toplam yatırımın 1 milyar avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu hat, AB tarafından sağlanacak 275 milyon avroluk hibeyle Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olacak.

Hattın, inşası tamamlandığında, hem tüketici hem de üreticiler açısından değeri 1,6 milyar avroyu bulacak önemli faydaları beraberinde getireceği öngörülüyor. Bu sayede firmaların, uluslararası ithalat ve ihracat faaliyetleri açısından büyük önemi olan bir koridorda daha ekonomik ve güvenilir taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesi beklentiler arasında yer alıyor.