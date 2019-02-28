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  • 28.02.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 22:48

Bingöl ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 1 Mart'ta Bingöl ve Ağrı'da okullar tatil olacak mı?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak, Rize ve Ağrı'nın bazı ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi. Peki, Bingöl ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? İşte 1 Mart'ta Bingöl ve Ağrı'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

Bingöl ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi?

Türkiye'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir günlüğüne ara veriliyor. Kar yağışı olan illerde yaşayan öğrenci ve veliler kar tatili olup olmayacağını büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Bingöl ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? İşte merakla araştırılan 1 Mart'ta Bingöl ve Ağrı'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

BİNGÖL VE AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı olan illerdeki vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle valiliklerden yapılacak son dakika açıklamalarını büyük bir merakla bekliyorlar. Peki, Bingöl ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? İşte tatil olan o iller...

AĞRI'DA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yarın (1 Mart 2019 Cuma) Hamur'da taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

BİNGÖL'DE OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

Bingöl'ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, merkez ilçede ise köylerden taşıma ile gelen öğrencilerimiz için 1 Mart 2019 Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi. Öte yandan 3 ilçede kamuda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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