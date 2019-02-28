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  • 28.02.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 20:08

Dikkat! Sabah ezanı saati değişti

tarafından Kasım ayında değiştirilen sabah ezanı ve sabah namazı saatleri, 1 Mart Cuma gününden itibaren eski sisteme geri dönülecek. Ezan, imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.

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