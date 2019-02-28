Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.
Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.
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