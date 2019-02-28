Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarda, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 9 yaşındaki Meral Batur'un ateşinin yüksek olduğu bildirilerek, yardım talebinde bulunuldu.
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