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  • 01.03.2019 03:41
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 03:41

Siirt'in ilçesinde ekipler rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

Siirt'in ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.



Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarda, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 9 yaşındaki Meral Batur'un ateşinin yüksek olduğu bildirilerek, yardım talebinde bulunuldu.

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