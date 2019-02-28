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  • 01.03.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 06:45

’te : 1 ölü

’te dört katlı binanın katında çıkan da 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, duman tahliyesi yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih'te acı olay! Komşuları fark etti ama...

Fatih'te dört katlı binanın katında çıkan da 1 kişi hayatını kaybetti.

Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, duman tahliyesi yaptı. Ekipler, içeride kalan yaşlı bir erkeği çıkardı. Sağlık ekipleri, içeriden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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