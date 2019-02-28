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  • 28.02.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 12:30

nın a 'yol vermeme' çabası kamerada

'da bir trafik magandasının a yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf etti.

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