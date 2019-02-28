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  • 28.02.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 17:08

'da ambulansa yol vermeyen şehir magandası yakalandı! İşte verilen ceza

'da ambulansın geçişine engel olan, Mercedes sürücüsü yakalandı. Sürücüye toplamda 324 lira ceza kesildi.

D-100 karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde, bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.

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