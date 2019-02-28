D-100 karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde, bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.
D-100 karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde, bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.
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